Спектакль Куда пропал сон?

Куда пропал сон?
0+
Режиссер Кирилл Смирнов, Арина Юдинцева
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких

Откуда берутся сны? Как они возникают и кто их создаёт? Эти вопросы волнуют и взрослых, и детей. Сны бывают разные: короткие и длинные, странные и страшные. У каждого свои. У взрослых — взрослые, большие, а у детей — маленькие, такие же, как и они сами.

В рамках baby-проекта «лЮблЮ театр» был создан новый спектакль для самых маленьких зрителей — «Куда пропал Сон?». Эта трогательная история рассказывает о маленьком сне, который заблудился в небесах и никак не может найти дорогу к своему человеку, чтобы ему присниться.

Помощь Феи снов

На помощь заблудившемуся малышу приходит Фея снов. Вместе с ней и зрителями они отправляются в увлекательное путешествие, полное волшебства и дружбы. Спектакль проходит в уютном игровом пространстве, где не страшно, как в детской кроватке.

Совместное время для взрослых и детей

В нашем театре взрослые и дети сидят вместе и не расстаются на протяжении всего спектакля. Это создает атмосферу единства и вовлеченности, позволяя маленьким зрителям погрузиться в мир фантазий и снов.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и волшебные эмоции на спектакле «Куда пропал Сон?»!

Расписание

20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
10:00 от 2000 ₽ 12:00 от 2000 ₽

