Спектакль Куда пропал прекрасный принц?

Принцессы в поисках любви: новый спектакль о поисках прекрасных принцев

Золушка, Белоснежка, Русалочка и Рапунцель, отчаявшись дождаться своих прекрасных принцев, решают сами отправиться на поиски любви. В этом увлекательном путешествии они берут с собой Спящую Красавицу в тележке. Что же ждет их впереди? Мы не можем рассказать все подробности, но гарантируем, что вы узнаете много нового о «изнеженных» принцессах и увидите их с совершенно неожиданной стороны.

Непривычный взгляд на знакомые истории

Каждая из героинь столкнется с необычными обстоятельствами, которые заставят их взглянуть на себя и свои мечты по-новому. Как сказал Евгений Шварц, старинную сказку каждый рассказывает на свой лад, и этот спектакль — не исключение.

О спектакле

Спектакль создан по пьесе Марии Огневой и совместно с Никитинским театром был выпущен театральной компанией «Арт-Проект». Эта компания известна такими спектаклями, как «Дети ворона», «Калечина-малечина», «Беглецы» и «Чистые враки». Многие из этих постановок были показаны в Воронеже в рамках фестивалей «Маршак» и «Вербатимфест», оставив яркие впечатления у зрителей.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Это отличная возможность провести время с семьей и посмотреть на знакомые сказки с новой стороны!