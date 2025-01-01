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Куда пропал прекрасный принц?
Киноафиша Куда пропал прекрасный принц?

Спектакль Куда пропал прекрасный принц?

Постановка
Никитинский театр 12+
Режиссер Екатерина Корабельник
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Принцессы в поисках любви: новый спектакль о поисках прекрасных принцев

Золушка, Белоснежка, Русалочка и Рапунцель, отчаявшись дождаться своих прекрасных принцев, решают сами отправиться на поиски любви. В этом увлекательном путешествии они берут с собой Спящую Красавицу в тележке. Что же ждет их впереди? Мы не можем рассказать все подробности, но гарантируем, что вы узнаете много нового о «изнеженных» принцессах и увидите их с совершенно неожиданной стороны.

Непривычный взгляд на знакомые истории

Каждая из героинь столкнется с необычными обстоятельствами, которые заставят их взглянуть на себя и свои мечты по-новому. Как сказал Евгений Шварц, старинную сказку каждый рассказывает на свой лад, и этот спектакль — не исключение.

О спектакле

Спектакль создан по пьесе Марии Огневой и совместно с Никитинским театром был выпущен театральной компанией «Арт-Проект». Эта компания известна такими спектаклями, как «Дети ворона», «Калечина-малечина», «Беглецы» и «Чистые враки». Многие из этих постановок были показаны в Воронеже в рамках фестивалей «Маршак» и «Вербатимфест», оставив яркие впечатления у зрителей.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Это отличная возможность провести время с семьей и посмотреть на знакомые сказки с новой стороны!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
18:00 от 1200 ₽

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