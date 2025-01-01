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Куда приходят корабли
Киноафиша Куда приходят корабли

Спектакль Куда приходят корабли

Постановка
ТриЧетыре 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Поэтическая клоунада

Приглашаем вас на увлекательный спектакль в жанре поэтической клоунады «Куда приходят корабли». Это история о мечтах, одиночестве и ожидании чуда, которая заставит вас взглянуть на мир с новой стороны.

Сюжет

Главный герой спектакля — современный Робинзон. На своем острове он сталкивается с повседневными трудностями, которые решает с помощью самых обыденных дел. Однако каждое его занятие увлекает в мир фантазий, снов и воспоминаний. Вопрос остается открытым: сможет ли он выбраться с этого загадочного острова и какую судьбу встретит на своем пути?

Интересные факты

  • Спектакль отличается уникальным сочетанием комических и драматических элементов, что делает его интересным для зрителей всех возрастов.
  • Режиссура и сценография созданы специально для того, чтобы погрузить зрителей в атмосферу мечты и волшебства.
  • Каждый спектакль — это возможность увидеть новую интерпретацию классических тем о человечности и поиске своего места в мире.

Не пропустите!

Приходите и узнайте, сможет ли главный герой преодолеть свои страхи и найти путь к свободе. «Куда приходят корабли» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о своих мечтах и о том, как они влияют на нашу жизнь.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
18:00 от 1100 ₽

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