Кучерявый вечер Александра Бардина в Рязани

Александр Бардин — заслуженный артист, солист группы САДко, композитор и мультиинструменталист, который собрал аншлаги по всей России. От Санкт-Петербурга до Владивостока, его музыка находит отклик в сердцах слушателей.

Бардин — любимый гость музыкальных шоу Андрея Малахова, таких как «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!». Теперь у вас есть возможность увидеть его выступление в Самаре.

Яркое музыкальное событие

Приглашаем вас на «Кучерявый вечер Александра Бардина» — событие, пропитанное душевностью и теплотой. В программе вечера авторские песни, ставшие народными, написанные на проникновенные стихи белорусской и пермской поэтесс.

Знаменитые припевки

Вы сможете насладиться знаменитими Бардинскими припевками, которые давно завоевали популярность у публики.

Не пропустите возможность стать частью этого уютного музыкального вечера. Приходите сами и приглашайте близких — этот вечер останется в вашей памяти как одно из самых тёплых семейных воспоминаний.