Кубок МЦ: XX. Полуфинал
Билеты от 1800₽
Киноафиша Кубок МЦ: XX. Полуфинал

Кубок МЦ: XX. Полуфинал

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Кубок МЦ: Полуфинал концерт хип-хоп культуры

Приглашаем всех ценителей хип-хоп культуры на захватывающий полуфинал Кубка Молодежного Центра! Это уникальное событие объединит лучших исполнителей, которые сразятся за право выйти в финал и показать, что такое настоящая уличная культура.

Что вас ожидает?

На сцену выйдут как известные участники, так и новички, готовые удивить публику своими ритмами и стилем. Концерт обещает быть ярким и динамичным, с живыми выступлениями и энергичной атмосферой. Участники будут показывать не только свои танцевальные навыки, но и мастерство в рэпе, фристайле и баттлах.

Почему стоит прийти?

Это отличная возможность насладиться захватывающими выступлениями, окунуться в мир хип-хоп культуры и поддержать своих любимых исполнителей. Кроме того, на мероприятии вас ждут специальные гости и уникальные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Интересные факты о Кубке МЦ

  • Кубок проводится ежегодно и становится стартовой площадкой для многих начинающих артистов.
  • В прошлом сезоне победителем стал молодой рэп-исполнитель, который позже подписал контракт с известным лейблом.
  • Концерт включает в себя не только музыкальные выступления, но и мастер-классы от профессионалов в жанре хип-хопа.

Не пропустите шанс стать частью этого яркого события и поддержать талантливых исполнителей! Ждем вас на полуфинале Кубка МЦ!

30 августа
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
15:00 от 1800 ₽

