Кубок МЦ: XX. Полуфинал

Приглашаем всех ценителей хип-хоп культуры на захватывающий полуфинал Кубка Молодежного Центра! Это уникальное событие объединит лучших исполнителей, которые сразятся за право выйти в финал и показать, что такое настоящая уличная культура.
На сцену выйдут как известные участники, так и новички, готовые удивить публику своими ритмами и стилем. Концерт обещает быть ярким и динамичным, с живыми выступлениями и энергичной атмосферой. Участники будут показывать не только свои танцевальные навыки, но и мастерство в рэпе, фристайле и баттлах.
Это отличная возможность насладиться захватывающими выступлениями, окунуться в мир хип-хоп культуры и поддержать своих любимых исполнителей. Кроме того, на мероприятии вас ждут специальные гости и уникальные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.
Не пропустите шанс стать частью этого яркого события и поддержать талантливых исполнителей! Ждем вас на полуфинале Кубка МЦ!