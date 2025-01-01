Меню
Кубинский джаз
Кубинский джаз

Кубинский джаз

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Солнечный кубинский джаз в Пермской филармонии

Приглашаем вас насладиться незабываемым концертом Квартета Йоэля Морейра, который погрузит вас в волшебный мир кубинского джаза. В программе звучат многочисленные яркие композиции, такие как Йоль Морейра, Reflexion, Monica и многие другие, среди которых Super Mario и Besame Mucho. Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.

Куба: музыка, наполненная жизнью

Кубинский джаз — это музыка вечного лета и добрых улыбок. На этом солнечном острове все поют и танцуют, а ритмы кубинской музыки наполнены жизненной энергией и чувством свободы. Динамичные звуки сальсы, румбы, ча-ча-ча и мамбо проникают в самые глубины души, создавая атмосферу праздника и радости.

Традиции кубинского джаза

Кубинский джаз отличается богатством ритмов и уникальной перкуссией. В исполнении Квартета Йоэля Морейра вы сможете услышать авторские композиции, уходящие корнями в традиции кубинской музыки. Они восходит к дансону — парному танцу с характерным синкопированным ритмом, который стал основой для многих других жанров.

Влияние великих мастеров

Романтический джаз Йоэля Морейра сформировался под влиянием таких легенд кубинской музыки, как Чучо Вальдес, Артуро Сандоваль и Пакито Д’Ривера. В составе квартета все музыканты — профессионалы, наполненные харизмой и любовью к своему делу, что делает каждое выступление незабываемым событием.

Не упустите возможность послушать музыку, согретую лучами карибского солнца, которая расскажет о жизни и любви на Кубе. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Кубинский джаз

Март
12 марта четверг
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 750 ₽

