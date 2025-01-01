Кубинский джаз. Дариэль Рене & Hot Havana jazz trio

Dariel Rene, вокал Yuenior Salvador, рояль Leonardo Thames, бас Fransisco Berrillo, ударные На сцене Зала Зарядье состоится вечер кубинcкого джаза, который прозвучит в исполнении носители этой культуры. Дариэль Рене и Hot Havana Jazz Trio – артисты с Острова Свободы. Будут исполнены известные композиции кубинских авторов, а также характерная для Кубы (и не так хорошо известная за её пределами) религиозная африканская музыка, тонко и оригинально поданная в стилистике afro jazz. Стиль bolero filin часто называют «королем сердец» – именно он является наиболее экспрессивной формой выражения любовных чувств в кубинской музыке. Слово «болéро» в названии никак не связано с испанским народным танцем болерó, прославленным Равелем (на Кубе это самостоятельный жанр), а «фúлин» – адаптированное английское feeling (чувство). Известная на весь мир музыка – своего рода «джазовый крунинг» Фрэнка Синатры и Тони Беннетта, применённый к островным испаноязычным реалиям, вышла на пик своей популярности в 1950-х годах благодаря Хосе А. Мендесу, Сесару Портильо де ла Лусу, Тане Кастельянос и, конечно, Марте Вальдес и Омаре Портуондо. Программа представляет музыкальный экскурс по истории жанра, начиная от основополагающих композиций и заканчивая произведениями авторов нового поколения, переосмысливающих своё наследие для новых реалий, помогая ему не потерять актуальность для современной сцены. Дариэль Рене (Dariel Rene Perez Carrero) родился и вырос в кубинской Гаване. Окончил с отличием консерваторию Амадео Ролдана по классам лютни и треса (кубинского шестиструнного инструмента, подвида гитары). Ещё во время учёбы, гастролируя в Норвегии, был приглашён местным профессором в Норвежскую музыкальную академию. Уже через год Рене был отправлен в Индию, где выступал с кубинским оркестром перед президентом страны. Получив диплом, Дариэль три года преподавал трес в своей alma mater, а параллельно работал с ансамблем Asi San, с которым выпустил три альбома на государственном лейбле Еgrem. Посетил Испанию, Францию и Китай. Получив приглашение от квартета Acontratiempo, переехал в город Матанзас уже в качестве вокалиста. После стал профессором истории кубинской музыки в Национальной школе искусств. В 2018 году по приглашению почитателей жанра Дариэль переехал вместе с музыкантами в Москву и, став руководителем коллектива, переименовал его в Hot Havana Orchestra. В России ансамбль стал участником фестивалей «Усадьба Jazz», «Ультра джаз», Moscow и Sochi jazz festivals, хэдлайнером шоу Чесноковой «Бар в большом городе», а в 2020 году получил Гран-при конкурса «Талантливая Россия».