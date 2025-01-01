Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кубинская гитара
Билеты от 700₽
Киноафиша Кубинская гитара

Кубинская гитара

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечер кубинской гитары с Алехандро Дельгадо

Приглашаем вас погрузиться в ритмы кубинской гитары! В этот вечер на сцене выступит Алехандро Дельгадо - настоящий виртуоз, мастер игры на гитаре.

Творческий путь Алехандро

Алехандро имеет за плечами впечатляющий творческий опыт. Он выступал на сценах известных заведений, таких как Джаз клуб Алексея Козлова, Ритм-энд-блюз кафе, Imagine Cafe и Мунк бар. Его участие в различных джазовых фестивалях и проекте Tribute Night подтверждает высокий уровень его мастерства.

Зарядитесь живой энергией музыки

Выступление Алехандро - это не просто концерт, это целое музыкальное путешествие, которое подарит вам незабываемые ощущения. Исполненные им мелодии напомнят о теплых солнечных днях на Кубе и зарядят позитивной энергией!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
21:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
17 августа в 19:00 Comedy Hall
от 890 ₽
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
18+
Юмор
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
6 декабря в 17:00 Still Standup Moscow
от 500 ₽
Юлия Савичева
18+
Поп
Юлия Савичева
10 мая в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше