Кубинская гитара

Вечер кубинской гитары с Алехандро Дельгадо

Приглашаем вас погрузиться в ритмы кубинской гитары! В этот вечер на сцене выступит Алехандро Дельгадо - настоящий виртуоз, мастер игры на гитаре.

Творческий путь Алехандро

Алехандро имеет за плечами впечатляющий творческий опыт. Он выступал на сценах известных заведений, таких как Джаз клуб Алексея Козлова, Ритм-энд-блюз кафе, Imagine Cafe и Мунк бар. Его участие в различных джазовых фестивалях и проекте Tribute Night подтверждает высокий уровень его мастерства.

Зарядитесь живой энергией музыки

Выступление Алехандро - это не просто концерт, это целое музыкальное путешествие, которое подарит вам незабываемые ощущения. Исполненные им мелодии напомнят о теплых солнечных днях на Кубе и зарядят позитивной энергией!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!