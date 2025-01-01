Меню
Кубанский симфонический оркестр
Кубанский симфонический оркестр

Кубанский симфонический оркестр

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кубанский симфонический оркестр: Музыкальная симфония в Краснодаре

Не пропустите незабываемый концерт Кубанского симфонического оркестра, который состоится в Концертном зале органной и камерной музыки Краснодара. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта: произведения известных композиторов, таких как Моцарт, Чайковский и Шостакович. Каждое произведение будет исполнено с душой и мастерством, что позволит вам погрузиться в мир классической музыки.

Исполнители

Кубанский симфонический оркестр — один из ведущих оркестров России, который славится высоким уровнем исполнения и разнообразием репертуара. Под руководством талантливого дирижера, вы сможете насладиться гармонией звучания каждого инструмента.

Интересные факты

Кубанский симфонический оркестр был основан в 1936 году и с тех пор стал важным культурным центром региона. Оркестр регулярно выступает как в России, так и за рубежом, завоевывая признание зрителей и критиков.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Концертного зала или в кассах. Рекомендуем бронировать места заранее, так как спрос на концерты Кубанского симфонического оркестра всегда высок.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в компании единомышленников. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Кубанский симфонический оркестр

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 700 ₽

