Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кубанский симфонический оркестр. Солист С. Сергиенко
Киноафиша Кубанский симфонический оркестр. Солист С. Сергиенко

Кубанский симфонический оркестр. Солист С. Сергиенко

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Кубанского симфонического оркестра в Краснодаре

Кубанский симфонический оркестр приглашает зрителей на захватывающий концерт, который пройдет в Концертном зале органной и камерной музыки Краснодар. В этом вечере примет участие выдающийся солист Сергей Сергиенко.

Знакомство с солистом

Сергей Сергиенко – талантливый музыкант, известный своими яркими выступлениями и глубоким пониманием классической музыки. Он умеет зарядить публику своей энергией и виртуозной игрой, что делает каждое его выступление незабываемым.

О программе концерта

Концертная программа обещает быть разнообразной и интересной. В репертуаре оркестра будут произведения великих композиторов, которые позволят погрузиться в мир прекрасной музыки. Аранжировки созданы с учетом особенностей звука органа и камерного исполнения, что добавляет уникальности этому мероприятию.

Интересные факты

Кубанский симфонический оркестр имеет богатую историю и неоднократно становился лауреатом различных музыкальных конкурсов. Работая с выдающимися солистами, оркестр продолжает радовать зрителей своим высоким уровнем исполнения и уникальным репертуаром.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и открыть для себя новые грани классического искусства в исполнении Кубанского симфонического оркестра и Сергея Сергиенко!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 21 ноября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
11 ноября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1600 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
15 декабря в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Андрей Державин
6+
Поп
Андрей Державин
5 декабря в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше