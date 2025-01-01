Меню
Кубанский симфонический оркестр. Открытие сезона
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звук классической музыки: Концерт Кубанского симфонического оркестра

Кубанский симфонический оркестр приглашает зрителей на уникальный концерт, который состоится под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые оставили значимый след в истории музыки.

Программа концерта

На сцене прозвучат:

  • Л. ван Бетховен — Концерт для фортепиано с оркестром №2 си-бемоль мажор, соч. 19
  • И. Брамс — Концерт для фортепиано с оркестром №2 си-бемоль мажор, Op. 83

Солист конкурса — Константин Емельянов

В роли солиста выступит лауреат международных конкурсов Константин Емельянов. Этот талантливый пианист обладает впечатляющей биографией. Он окончил Московскую консерваторию и стал обладателем множества наград, включая III премию на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году.

Дебютный сольный альбом Константина, выпущенный в 2020 году, посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского. Пианист активно концертирует на международной арене, принимая участие в таких фестивалях, как:

  • Международный фестиваль "Великие сонаты ХХ века" в Генуе (Италия)
  • Международный фестиваль памяти С. В. Рахманинова
  • Международный фестиваль "Звезды на Байкале"
  • Фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге

Сотрудничество с мастерами

Константин Емельянов выступает в сотрудничестве с известными симфоническими коллективами и высококлассными музыкантами, такими как Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков и другие. Такое сотрудничество подчеркивает его высокий профессиональный уровень и атмосферу музыкального взаимодействия на концерте.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться непревзойденным исполнением на концерте с участием Кубанского симфонического оркестра!

В других городах

Краснодар, 6 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Кубанский симфонический оркестр. Открытие сезона Кубанский симфонический оркестр. Открытие сезона Кубанский симфонический оркестр. Открытие сезона

