Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кубанский симфонический оркестр. Константин Емельянов
Киноафиша Кубанский симфонический оркестр. Константин Емельянов

Кубанский симфонический оркестр. Константин Емельянов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Кубанским симфоническим оркестром

Кубанский симфонический оркестр выступит под руководством своего главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. В программе — впечатляющее сольное выступление Константина Емельянова, лауреата международных конкурсов.

Об исполнителе

Константин Емельянов — talented пианист, который активно концертирует и участвует в значимых музыкальных проектах и фестивалях. Он является участником таких мероприятий, как:

  • Международный конкурс им. П.И. Чайковского
  • Международный фестиваль «Великие сонаты ХХ века» в Генуе (Италия)
  • Международный фестиваль памяти С. В. Рахманинова
  • Международный фестиваль «Звезды на Байкале»

Программа концерта

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться сольным выступлением Константина Емельянова. Во втором отделении прозвучит «Концерт для фортепиано с оркестром № 27 си-бемоль мажор, K. 595» — последний фортепианный концерт Вольфганга Амадея Моцарта, который наполнен изяществом и нежной лирикой.

Не упустите возможность попасть на этот музыкальный вечер, который обещает стать незабываемым событиям для всех ценителей классической музыки.

Купить билет на концерт Кубанский симфонический оркестр. Константин Емельянов

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 800 ₽

В ближайшие дни

Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
12 октября в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 700 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
12 октября в 18:00 Ринго
от 200 ₽
Наталья Краснова
18+
Юмор
Наталья Краснова
5 апреля в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше