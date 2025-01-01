Кубанский симфонический оркестр. Константин Емельянов

Музыкальный вечер с Кубанским симфоническим оркестром

Кубанский симфонический оркестр выступит под руководством своего главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. В программе — впечатляющее сольное выступление Константина Емельянова, лауреата международных конкурсов.

Об исполнителе

Константин Емельянов — talented пианист, который активно концертирует и участвует в значимых музыкальных проектах и фестивалях. Он является участником таких мероприятий, как:

Международный конкурс им. П.И. Чайковского

Международный фестиваль «Великие сонаты ХХ века» в Генуе (Италия)

Международный фестиваль памяти С. В. Рахманинова

Международный фестиваль «Звезды на Байкале»

Программа концерта

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться сольным выступлением Константина Емельянова. Во втором отделении прозвучит «Концерт для фортепиано с оркестром № 27 си-бемоль мажор, K. 595» — последний фортепианный концерт Вольфганга Амадея Моцарта, который наполнен изяществом и нежной лирикой.

Не упустите возможность попасть на этот музыкальный вечер, который обещает стать незабываемым событиям для всех ценителей классической музыки.