Кубанский симфонический оркестр. К юбилею Екатерины Рыбальской
Кубанский симфонический оркестр. К юбилею Екатерины Рыбальской

О концерте/спектакле

Концерт Кубанского симфонического оркестра, посвященный юбилею Екатерины Рыбальской

Приглашаем на радостное музыкальное событие — концерт, посвященный юбилею Екатерины Рыбальской, выдающейся пианистки и лауреата международных конкурсов. Более 20 лет она является неотъемлемой частью Кубанского симфонического оркестра, вдохновляя музыкантов своим талантом и преданностью музыке.

Великое музыкальное наследие

Под руководством дирижёра, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, вас ждет вечер, наполненный шедеврами В.А. Моцарта и И. Брамса. В программе прозвучат:

  • Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор (K. 488) Вольфганга Амадея Моцарта — одно из самых известных произведений композитора, отличающееся виртуозностью и эмоциональной глубиной.
  • Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор, опус 15 Иоганнеса Брамса — мощное и драматичное произведение, демонстрирующее мастерство как композитора, так и исполнителя.

Традиции и новаторство

В этом концертном сезоне Екатерина Рыбальская продолжает радовать публику своими выступлениями. Она активно участвует в программах оркестра и представляет свои авторские циклы в камерных составах. Этот вечер станет прекрасной возможностью насладиться не только выдающимся исполнением, но и отметить достижения талантливой пианистки.

Краснодар, 11 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
17:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

