Кубанский симфонический оркестр. К юбилею Екатерины Рыбальской

Приглашаем на радостное музыкальное событие — концерт, посвященный юбилею Екатерины Рыбальской, выдающейся пианистки и лауреата международных конкурсов. Более 20 лет она является неотъемлемой частью Кубанского симфонического оркестра, вдохновляя музыкантов своим талантом и преданностью музыке.
Под руководством дирижёра, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, вас ждет вечер, наполненный шедеврами В.А. Моцарта и И. Брамса. В программе прозвучат:
В этом концертном сезоне Екатерина Рыбальская продолжает радовать публику своими выступлениями. Она активно участвует в программах оркестра и представляет свои авторские циклы в камерных составах. Этот вечер станет прекрасной возможностью насладиться не только выдающимся исполнением, но и отметить достижения талантливой пианистки.