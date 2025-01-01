Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кубанский симфонический оркестр. К 200-летию Штрауса
Киноафиша Кубанский симфонический оркестр. К 200-летию Штрауса

Кубанский симфонический оркестр. К 200-летию Штрауса

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт, посвящённый юбилею Иоганна Штрауса-сына

Кубанский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского приглашает всех ценителей классической музыки на уникальный концерт. В основе программы — произведения великого австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына, который славится как «король вальсов». Этот музыкальный вечер будет посвящён двухсотлетнему юбилею мастера.

Программа вечера

В концерте прозвучат такие известные произведения, как:

  • Знаменитые вальсы
  • Изящные польки
  • Арии из известных оперетт

Каждое произведение демонстрирует уникальный талант Штрауса как мелодиста и мастера танцевальной музыки, что делает его произведения любимыми для слушателей по всему миру.

Интересные факты

Штраус-сына не только создал множество шедевров, но и стал символом вальсовой музыки в эпоху романтизма. Его творчество влияет на музыкантов и по сей день, а вальсы, созданные им, звучат на самых значительных концертах.

Не упустите возможность насладиться классикой в исполнении Кубанского симфонического оркестра и провести вечер в атмосфере танцевальной музыки и великолепных мелодий!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Орган. Пушкин. Маленькие трагедии
12+
Классическая музыка
Орган. Пушкин. Маленькие трагедии
18 октября в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 700 ₽
Баста
16+
Хип-хоп
Баста
14 октября в 20:00 СК «Баскет-холл»
от 5000 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
28 сентября в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше