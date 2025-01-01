Кубанский симфонический оркестр. К 200-летию Штрауса

Концерт, посвящённый юбилею Иоганна Штрауса-сына

Кубанский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского приглашает всех ценителей классической музыки на уникальный концерт. В основе программы — произведения великого австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына, который славится как «король вальсов». Этот музыкальный вечер будет посвящён двухсотлетнему юбилею мастера.

Программа вечера

В концерте прозвучат такие известные произведения, как:

Знаменитые вальсы

Изящные польки

Арии из известных оперетт

Каждое произведение демонстрирует уникальный талант Штрауса как мелодиста и мастера танцевальной музыки, что делает его произведения любимыми для слушателей по всему миру.

Интересные факты

Штраус-сына не только создал множество шедевров, но и стал символом вальсовой музыки в эпоху романтизма. Его творчество влияет на музыкантов и по сей день, а вальсы, созданные им, звучат на самых значительных концертах.

Не упустите возможность насладиться классикой в исполнении Кубанского симфонического оркестра и провести вечер в атмосфере танцевальной музыки и великолепных мелодий!