Кубанский казачий хор «Русь от края до края»

День рождения Кубанского казачьего хора: программа «Русь от края до края»

Приуроченная к 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора, духовно-патриотическая программа «Русь от края до края» обещает стать ярким событием для всех любителей музыки и истории. В концерте будут звучать песни, написанные художественным руководителем хора, народным артистом России и Героем Труда России, композитором Виктором Гавриловичем Захарченко, а также тексты выдающихся классиков и современных поэтов.

Тематика концерта

Лейтмотивом программы станет тема любви к Родине. В песнях Кубанского казачьего хора заложено одно из самых сильных чувств, пробуждающее в зрителях гордость за свой народ, армию и страну. Это желание быть похожими на смелых и отважных воинов России проходит сквозной нитью через все произведения.

Историческая значимость

С древних времен многославные воины прославляли Россию, а песни Кубанского казачьего хора о родной земле и народе обладают великой объединительной силой. Они напоминают о пережитой истории и, с каждым исполнением, помогают зрителям ощутить единство и поддержку в трудные времена.

Эмоциональная зарядка

Духоподъемные песни программы «Русь от края до края» наполняют атмосферу концерта мощным эмоциональным зарядом, даря надежду и вдохновение. Этот музыкальный проект станет не только праздником, но и важным напоминанием о силе русского духа.