Кубанский казачий хор. Русь от края до края
6+
Духовно-патриотическая программа «Русь от края до края»

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником и важной вехой в культурной жизни региона.

Музыка и поэзия

В программу войдут песни, созданные художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора, народным артистом России, Героем Труда России Виктором Гавриловичем Захарченко. Эти произведения вдохновлены творчеством как классиков, так и современных поэтов.

Лейтмотив любви к Родине

Тема любви к Родине станет основным лейтмотивом концерта. Песни Кубанского казачьего хора пробуждают в зрителях гордость за свой народ, армию и страну. Они вызывают желание быть похожими на смелых и отважных воинов, защищающих Отечество.

Сила песен

Исторически, любовь к родной земле всегда была яркой чертой русского национального духа. Песни Кубанского казачьего хора, воспевающие народ и его историю, обладают силой, способной преодолеть любые трудности. Эти духоподъемные произведения помогают выстоять в тяжелые времена, наполняя зрителей единством и эмоциональным зарядом.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, которое объединяет людей и вдохновляет на подвиги во имя Родины.

В других городах
Ноябрь
19 ноября среда
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1300 ₽

Кубанский казачий хор. Русь от края до края

