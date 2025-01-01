Кубанский казачий хор. Русь от края до края

Духовно-патриотическая программа «Русь от края до края»

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником и важной вехой в культурной жизни региона.

Музыка и поэзия

В программу войдут песни, созданные художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора, народным артистом России, Героем Труда России Виктором Гавриловичем Захарченко. Эти произведения вдохновлены творчеством как классиков, так и современных поэтов.

Лейтмотив любви к Родине

Тема любви к Родине станет основным лейтмотивом концерта. Песни Кубанского казачьего хора пробуждают в зрителях гордость за свой народ, армию и страну. Они вызывают желание быть похожими на смелых и отважных воинов, защищающих Отечество.

Сила песен

Исторически, любовь к родной земле всегда была яркой чертой русского национального духа. Песни Кубанского казачьего хора, воспевающие народ и его историю, обладают силой, способной преодолеть любые трудности. Эти духоподъемные произведения помогают выстоять в тяжелые времена, наполняя зрителей единством и эмоциональным зарядом.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, которое объединяет людей и вдохновляет на подвиги во имя Родины.