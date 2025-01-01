Меню
Кубанский казачий хор. Русь от края до края
Киноафиша Кубанский казачий хор. Русь от края до края

Кубанский казачий хор. Русь от края до края

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Русь от края до края»: Патриотический концерт Кубанского казачьего хора

Приглашаем вас на уникальное событие — духовно-патриотическую программу «Русь от края до края», приуроченную к 214-му Дню рождения Кубанского казачьего хора. Это концерт, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Музыка, воодушевляющая любовь к Родине

В программе звучат песни, написанные художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора, народным артистом России и Героем Труда России Виктором Гавриловичем Захарченко. Эти произведения основываются на стихах выдающихся классиков и современных поэтов.

Лейтмотив концерта

Основной темой концерта становится любовь к Родине. Песни Кубанского казачьего хора пробуждают в зрителях гордость за свой народ, армию и Родину. Они вдохновляют и формируют желание быть похожими на смелых и отважных воинов, защищающих нашу страну.

Сила музыки и духа

Кубанский казачий хор всегда был символом русской культуры и достоинства. Песни о родной земле и истории нашего народа имеют мощную силу и способны объединять людей в трудные времена. Каждое произведение этой программы — это не просто музыкальное произведение, а истинный дух, который помогает выстоять в испытаниях и обрести единство.

Не упустите шанс

Приходите и получите мощный эмоциональный заряд, позволяющий ощутить связь с нашей историей и культурой. Концерт «Русь от края до края» — это возможность погрузиться в атмосферу патриотизма, прочувствовать дух русского народа и отдать дань уважения нашим предкам.

Фотографии

Кубанский казачий хор. Русь от края до края

