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Кубанские сказы
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Спектакль Кубанские сказы

Постановка
Филармония им. Пономаренко 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль «Кубанские сказки» в Краснодарской филармонии

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, основанный на книге Марии Пискуновой «Кубанские сказки». В центре сюжета — кубанский казак, в исполнении заслуженного артиста Краснодарского края Алексея Замко. Он расскажет захватывающие истории о жизни наших предков на Кубани, их верованиях и образе жизни.

Аутентичные кубанские песни

Спектакль украсит вокальный ансамбль «Сено», который представит проникновенное «некоцертное» исполнение аутентичных кубанских песен. Зал наполнят живые звуки струн бандуры и этнической перкуссии. Это погружение в атмосферу Кубани двухсотлетней давности позволит зрителям увидеть её такой, какой мы можем лицезреть только на картинах и в музеях.

Темы и ценности

«Кубанские сказки» — это не просто спектакль, это признание в любви к родной земле. Он становится живой памятью о тех, кто жил до нас. Зрители увидят, что вечные ценности — вера, любовь, семья, дружба, мужество — были присущи нашим предкам, продолжают жить в нас и будут переданы будущим поколениям.

Семейный просмотр

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Он будет интересен как взрослым, так и школьникам средних и старших классов.

Не упустите возможность прикоснуться к богатой кубанской культуре и узнать больше о своих корнях. Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 октября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1000 ₽

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