Спектакль Кубанские сказы

Детский музыкальный спектакль «Кубанские сказки» в Краснодарской филармонии

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, основанный на книге Марии Пискуновой «Кубанские сказки». В центре сюжета — кубанский казак, в исполнении заслуженного артиста Краснодарского края Алексея Замко. Он расскажет захватывающие истории о жизни наших предков на Кубани, их верованиях и образе жизни.

Аутентичные кубанские песни

Спектакль украсит вокальный ансамбль «Сено», который представит проникновенное «некоцертное» исполнение аутентичных кубанских песен. Зал наполнят живые звуки струн бандуры и этнической перкуссии. Это погружение в атмосферу Кубани двухсотлетней давности позволит зрителям увидеть её такой, какой мы можем лицезреть только на картинах и в музеях.

Темы и ценности

«Кубанские сказки» — это не просто спектакль, это признание в любви к родной земле. Он становится живой памятью о тех, кто жил до нас. Зрители увидят, что вечные ценности — вера, любовь, семья, дружба, мужество — были присущи нашим предкам, продолжают жить в нас и будут переданы будущим поколениям.

Семейный просмотр

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Он будет интересен как взрослым, так и школьникам средних и старших классов.

Не упустите возможность прикоснуться к богатой кубанской культуре и узнать больше о своих корнях. Ждем вас на спектакле!