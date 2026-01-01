Кубанские казаки на ярмарке. Музыкально-театрализованное представление ГКА «Ивушка»

История Государственного концертного ансамбля «Ивушка» началась в 1993 году. Его основателями стали знаменитый дуэт композитора, Народного артиста СССР Григория Пономаренко и солистки, Народной артистки России Вероники Журавлевой-Пономаренко.

Сегодня «Ивушка» представляет собой коллектив творческих людей, в состав которого входят известные заслуженные певцы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а также молодые, талантливые артисты, объединенные любовью к народному творчеству.

Артисты ансамбля «Ивушка» харизматично передают манеру и задорный настрой народной песни. Зрителей ждут незабываемые концерты, полные открытости русской души. В программе прозвучат как задорные хороводы и переплясы, так и тонкие лирические напевы, сопровождённые аккомпанементом народных инструментов.

Каждый артист ансамбля проявляет свою индивидуальность через музыку, песни и танцы, что делает каждое представление поистине уникальным. Не упустите возможность насладиться этим ярким театрализованным представлением!