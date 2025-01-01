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Кубано-кубинский джаз
Киноафиша Кубано-кубинский джаз

Кубано-кубинский джаз

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Открытие сезона: «Кубано-кубинский джаз»

28 сентября стартует новый театральный сезон с уникальным концертом «Кубано-кубинский джаз» в исполнении Оркестра Ильи Филиппова. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, который перенесёт зрителей в мир ярких и чувственных латиноамериканских ритмов.

Завораживающие ритмы кубинского джаза

Представьте себе кубанских музыкантов, исполняющих кубинский джаз. Воображение рисует плавные, грациозные движения, сравнимые с грацией пантеры. В программе концерта прозвучат зажигательные самбы и босса-новы, которые способны растопить даже самое холодное сердце.

Музыкальные шедевры

Зрителей ждут произведения выдающихся композиторов кубинской и бразильской музыки, а также других талантливых авторов Западного полушария. В концерте можно будет услышать хиты Артуро Сандоваля, Бобби Мартинеза, Чучо Вальдеса и множество других музыкальных шедевров, которые не оставят никого равнодушным.

Уникальная ритм-секция

Особое внимание стоит уделить ритм-секции Оркестра Ильи Филиппова, которая будет усилена дополнительной перкуссией. Это создаст невероятную атмосферу и добавит энергии, так что будьте готовы двигаться в такт и непроизвольно отбивать ритм!

Не пропустите!

Концерт обещает быть жарким и полным страсти. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события и насладиться великолепной музыкой, которая привлечет сердца зрителей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 сентября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽

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