Открытие сезона: «Кубано-кубинский джаз»

28 сентября стартует новый театральный сезон с уникальным концертом «Кубано-кубинский джаз» в исполнении Оркестра Ильи Филиппова. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, который перенесёт зрителей в мир ярких и чувственных латиноамериканских ритмов.

Завораживающие ритмы кубинского джаза

Представьте себе кубанских музыкантов, исполняющих кубинский джаз. Воображение рисует плавные, грациозные движения, сравнимые с грацией пантеры. В программе концерта прозвучат зажигательные самбы и босса-новы, которые способны растопить даже самое холодное сердце.

Музыкальные шедевры

Зрителей ждут произведения выдающихся композиторов кубинской и бразильской музыки, а также других талантливых авторов Западного полушария. В концерте можно будет услышать хиты Артуро Сандоваля, Бобби Мартинеза, Чучо Вальдеса и множество других музыкальных шедевров, которые не оставят никого равнодушным.

Уникальная ритм-секция

Особое внимание стоит уделить ритм-секции Оркестра Ильи Филиппова, которая будет усилена дополнительной перкуссией. Это создаст невероятную атмосферу и добавит энергии, так что будьте готовы двигаться в такт и непроизвольно отбивать ритм!

Не пропустите!

Концерт обещает быть жарким и полным страсти. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события и насладиться великолепной музыкой, которая привлечет сердца зрителей!