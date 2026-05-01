Спектакль Ктуба. Семейные радости

Комедия о любви и семейных традициях

«Ктуба. Семейные радости» — это добрая комедия о любви, действия которой разворачиваются в Израиле. Подготовка к свадьбе любимой дочери сталкивается с неожиданной проблемой: отсутствием брачного свидетельства родителей, что ставит под угрозу её брак.

Автор пьесы — Эфраим Кишон, известный своими сатирическими произведениями, а режиссёр-постановщик — Алексей Лаптев. Спектакль поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и ярко демонстрирует семейные традиции и межнациональную дружбу.

Сюжет и его развитие

Действие спектакля происходит в Израиле. Подготовка к свадьбе в самом разгаре, и вот уже почти все готово, но не хватает нескольких документов — прежде всего, брачного свидетельства родителей (ктубы). И тут выясняется, что такового нет, а возможно, родители никогда не были женаты…

Конфликт и неожиданное решение

Без брачного свидетельства родителей дочь считается незаконнорождённой, что ставит под сомнение возможность её замужества. Особенно это важно для жениха, для которого брачное свидетельство имеет большое значение.

Чтобы исправить ситуацию и не отменять свадьбу, дочь решает быстро поженить родителей. Здесь начинается самое интересное: наблюдая за отношениями дочери с её женихом, в жизни родителей также происходят перемены. Они словно заново узнают друг друга.

Зрительская аудитория

Спектакль будет интересен зрителям старше 12 лет, которые ценят комедии и семейные истории. Он учит терпимости и толерантности, обогащая культурное восприятие через традиционный еврейский юмор, песни и танцы.