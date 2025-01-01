Светлая сказка о смелости и дружбе от театра "Домик на крыше"

Приглашаем вас на волшебное театральное представление «Светлые мечты», основанное на детских стихах. Эта добрая сказка поможет детям преодолеть боязнь темноты и научит видеть в ней только светлые стороны.

Заглянем в волшебную книгу

На протяжении всего спектакля юные зрители будут свидетелями удивительного шоу световых картин. Ребята создадут в большой волшебной книге свои самые добрые мечты и сновидения, которые помогут им растворить страхи в темноте. После спектакля маленькие зрители поймут, что даже самые страшные образы, возникающие в их воображении, — это всего лишь фантазии!

Увлекательная программа

Но это еще не все! В программе вас ждет:

ТЕАТР ТЕНЕЙ,

живой вокал,

веселые игры,

и, конечно же, самое настоящее СРАЖЕНИЕ ПОДУШКАМИ!

Подарки для всех

Каждый зритель обязательно получит подарок! Не упустите возможность провести время в компании друзей и насладиться атмосферой добра и веселья.

Приходите и убедитесь, что страхи — это всего лишь игра воображения, а вместе мы можем создать настоящую сказку!