Спектакль Кто живет в шкафу?

Незабываемое приключение с веселым гномом в кукольном театре

Нижегородский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на интерактивный спектакль «Кто живёт в шкафу?». Это представление подарит детям от 3 до 11 лет увлекательные моменты, полные сюрпризов и веселья.

Весёлый гном станет проводником в удивительный мир, где предметы из шкафу превращаются в живых персонажей. На малой сцене театра вдруг заговорят и запоют молчаливые чашки, чайник, гранёный стакан, металлические ложки и даже бейсболка папы!

Зрители не просто наблюдают — они становятся полноправными участниками событий. Дети смогут научиться играть на ложках, стучать ими по металлическим тарелкам, свистеть в свисток и даже водить хороводы. Это интерактивное представление создаст незабываемую атмосферу и подарит множество радостных мгновений.

Но учтите: важно сохранить тайну от взрослых, иначе можно столкнуться с неожиданными последствиями. Что произойдёт, когда мама зайдёт в комнату? Об этом вы узнаете только в конце спектакля!