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Кто украл орехи?
Киноафиша Кто украл орехи?

Спектакль Кто украл орехи?

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детективная история для самых маленьких по сказке Ульфа Нильсона

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей по мотивам сказки шведского писателя Ульфа Нильсона. В этой захватывающей детективной истории бельчонок обнаруживает, что у него украли орехи, и решает обратиться за помощью к самому опытному полицейскому — жабе по имени Гордон.

Однако, несмотря на его отвагу, почтенный возраст делает Гордона не таким быстрым, как прежде. Но не стоит унывать! На помощь ему приходит его новый напарник — любопытная мышка. Теперь им предстоит не только распутать загадочное дело, но и справиться с различными трудностями, которые встречаются на их пути.

Взаимодействие со зрителями

Спектакль предлагает уникальную возможность для маленьких зрителей стать частью расследования! Дети смогут помочь детективам в поисках орехов, активно участвуя в сюжете и разгадывая загадки.

Яркие персонажи и команда

Яркое оформление и глубокий смысл спектакля делают его настоящим праздником для малышей. В создании этого волшебного мира приняли участие:

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Композитор: Дмитрий Писарев
  • Видеохудожники: Дмитрий Иванченко, Антон Сластников

Не упустите шанс погрузиться в эту увлекательную историю, полную юмора и житейской мудрости. Спектакль обещает стать незабываемым событием, которое увлечет как детей, так и их родителей в волшебный мир театра!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Денис Филоненко
Алексей Согрин
Ксения Согрина
Анастасия Шеронова
Никита Скобелев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 16 августа
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 400 ₽
Челябинск, 11 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽

Фотографии

Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи? Кто украл орехи?

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