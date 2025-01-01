Спектакль Кто украл орехи?

Детективная история для самых маленьких по сказке Ульфа Нильсона

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей по мотивам сказки шведского писателя Ульфа Нильсона. В этой захватывающей детективной истории бельчонок обнаруживает, что у него украли орехи, и решает обратиться за помощью к самому опытному полицейскому — жабе по имени Гордон.

Однако, несмотря на его отвагу, почтенный возраст делает Гордона не таким быстрым, как прежде. Но не стоит унывать! На помощь ему приходит его новый напарник — любопытная мышка. Теперь им предстоит не только распутать загадочное дело, но и справиться с различными трудностями, которые встречаются на их пути.

Взаимодействие со зрителями

Спектакль предлагает уникальную возможность для маленьких зрителей стать частью расследования! Дети смогут помочь детективам в поисках орехов, активно участвуя в сюжете и разгадывая загадки.

Яркие персонажи и команда

Яркое оформление и глубокий смысл спектакля делают его настоящим праздником для малышей. В создании этого волшебного мира приняли участие:

Художник по костюмам: Елена Сластникова

Елена Сластникова Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Композитор: Дмитрий Писарев

Дмитрий Писарев Видеохудожники: Дмитрий Иванченко, Антон Сластников

Не упустите шанс погрузиться в эту увлекательную историю, полную юмора и житейской мудрости. Спектакль обещает стать незабываемым событием, которое увлечет как детей, так и их родителей в волшебный мир театра!