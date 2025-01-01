Меню
Кто убил Симон Деманш
Билеты от 750₽
Киноафиша Кто убил Симон Деманш

Спектакль Кто убил Симон Деманш

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Тайны и страсти в детективной комедии «Кто убил Симон Деманш»

«Кто убил Симон Деманш» — это захватывающая детективная драма, вдохновлённая увлекательной биографией уникального человека: драматурга, дворянина и русского донжуана Александра Сухово-Кобылина. Мастера слова, способного зажечь искру в сердцах публики.

Сюжетные перипетии

На сцене развернётся загадочное убийство возлюбленной Сухово-Кобылина — француженки Луизы Симон-Деманш. Интрига и страсть переплетаются в этой истории о любви, предательстве и обвинениях, изменивших не только судьбы героев, но и атмосферу целой эпохи.

Атмосфера Российской империи

Спектакль предлагает зрителю уникальную возможность погрузиться в мир Российской империи, где истина и мифы переплетаются друг с другом. Расследование преступления в данном контексте становится не только попыткой разгадать загадку, но и отражением культурных ценностей того времени.

Факты о спектакле

Работа над постановкой включает в себя тщательное изучение исторических аспектов и характеров героев. Профессиональная труппа театра вдохновляется тонкой игрой эмоций, передавая атмосферу страсти и трагедии. Невозможно оставить скучными и второстепенными детали — каждое слово, каждый жест здесь играют немалую роль.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной оды любви и судьбы, где правилам детектива приходится следовать в war светлых залах истории! Посмотрите «Кто убил Симон Деманш» и узнайте, что скрывает этот загадочный мир.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Владимир Бегма
Иван Власов
Ольга Лебедева
Татьяна Кузнецова
Алиса Тарасенко

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
25 октября суббота
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
26 октября воскресенье
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
3 ноября понедельник
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
18 ноября вторник
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽
5 декабря пятница
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 750 ₽

