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Кто убил Фриду Кало
Билеты от 7000₽
Киноафиша Кто убил Фриду Кало

Спектакль Кто убил Фриду Кало

Постановка
Театр кукол им. Образцова 18+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 1 час 31 минута
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Арт-фиеста в парке Образцова: мексиканский карнавальный уикенд

Погрузитесь в атмосферу загадочной Мексики на уникальном событии – Арт-фиесте в парке Образцова. Это мероприятие объединяет в себе парад Диа Де Муэртос, спектакль-расследование и зажигательную вечеринку. Вас ждёт яркое представление с куклами, масками, музыкой и интригующими загадками.

Что такое Диа Де Муэртос?

Диа Де Муэртос, или День мёртвых, – традиционный мексиканский праздник, который отмечается в начале ноября. Он посвящён памяти усопших и наполнен радостью, цветами и музыкой. На нашем мероприятии вы сможете увидеть красочные карнавалы и поучаствовать в ритуалах, которые помогут вам лучше понять эту уникальную культуру.

Спектакль-расследование: Кто убил Фриду Кало?

Одним из ключевых моментов фиесты станет спектакль-расследование «Кто убил Фриду Кало?». Это интерактивное представление, в котором зрители станут участниками расследования загадочной смерти легендарной мексиканской художницы. Вам предстоит разгадать множество улик и понять, кто же стоит за этой тайной.

Вечеринка под звуки мексиканской музыки

После спектакля вас ждёт зажигательная вечеринка! Погружайтесь в ритмы мексиканской музыки, танцуйте под живые выступления и наслаждайтесь атмосферой праздника. Это отличная возможность не только насладиться культурой, но и завести новые знакомства.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Арт-фиеста обещает быть незабываемой и подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
20:00 от 7000 ₽
28 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
20:00 от 7000 ₽
25 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:30 от 7000 ₽
26 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:30 от 7000 ₽

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