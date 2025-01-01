Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кто ты, Марлен?
Киноафиша Кто ты, Марлен?

Спектакль Кто ты, Марлен?

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Кто ты, Марлен?» Спектакль Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Кто ты, Марлен?», который представляет собой захватывающую историю о внутреннем мире человека. Это произведение исследует тонкую грань между реальностью и фантазией, открывая зрителю то, что часто остается скрытым за стенами наших сердец.

Сюжет и темы

Спектакль погружает нас в мир эмоций и переживаний, затрагивая важные темы: счастье, дружба и страх быть понятым. Главный герой сталкивается с вопросами, которые мы часто прячем от окружающих. Что мы носим в себе? Как открыться близким?

О чем стоит знать

«Кто ты, Марлен?» – это не просто спектакль, это возможность для зрителей задуматься о своих собственных чувствах и отношениях. Интригующий сюжет и яркие персонажи делают каждую минуту на сцене незабываемой.

Погрузитесь в мир искусства, который заставляет чувствовать и размышлять. Мы ждем вас!

Режиссер
Алла Коровкина
В ролях
Ольга Шебуева
Герман Загорский
Елена Боляновская
Надежда Якимова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 июля
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1300 ₽
Самара, 30 июля
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1300 ₽
Самара, 13 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽
Самара, 18 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кто ты, Марлен? Кто ты, Марлен? Кто ты, Марлен? Кто ты, Марлен? Кто ты, Марлен? Кто ты, Марлен?

В ближайшие дни

Вий
16+
Драма Музыка Пластический
Вий
10 ноября в 19:00 ДК «Металлург»
от 1100 ₽
Завтра была война
16+
Драма
Завтра была война
25 октября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Ladies’ Night
16+
Драма
Ladies’ Night
24 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше