Спектакль Кто там за ширмой?

Узнайте больше о Театре кукол имени Образцова

В арсенале театра кукол не только волшебные истории, но и уникальные личности, которые готовят сюрпризы для зрителей. В программе «Кто там за ширмой?» мы узнаем, чем живут артисты кукольного театра и какие мысли посещают их за кулисами.

Актёрский стендап Халиси Богдановой

Не упустите возможность стать свидетелем актерского стендапа Халиси Богдановой с названием «Я иду играть!». Это выступление станет настоящим вызовом для всех, кто считает, что артист-кукольник — это только озвучивание зайчиков писклявым голосом. Халися откровенно делится своим взглядом на профессию и преодолевает стереотипы.

С юмором и самоиронией она выводит на сцену потоки мыслей, полные искренних и дерзких откровений. Вы не найдете здесь «глубин и прозрений», но все же получите порцию позитива и честности, которые так необходимы современному зрителю.

Немного о Халисе Богдановой

Халися Богданова — артистка Театра кукол Образцова, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», известная не только на сцене театра, но и в телевизионных проектах. Ее харизма и умение вести вечеринки в театре говорят о многом.

В стоимость билета входит не только стендап, но и дымящийся коктейль-шоу, а также молекулярные напитки, которые создадут уникальную атмосферу вечера в Арт-клубе.