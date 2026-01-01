Оповещения от Киноафиши
Кто там за ширмой?
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кто там за ширмой?

Спектакль Кто там за ширмой?

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Узнайте больше о Театре кукол имени Образцова

В арсенале театра кукол не только волшебные истории, но и уникальные личности, которые готовят сюрпризы для зрителей. В программе «Кто там за ширмой?» мы узнаем, чем живут артисты кукольного театра и какие мысли посещают их за кулисами.

Актёрский стендап Халиси Богдановой

Не упустите возможность стать свидетелем актерского стендапа Халиси Богдановой с названием «Я иду играть!». Это выступление станет настоящим вызовом для всех, кто считает, что артист-кукольник — это только озвучивание зайчиков писклявым голосом. Халися откровенно делится своим взглядом на профессию и преодолевает стереотипы.

С юмором и самоиронией она выводит на сцену потоки мыслей, полные искренних и дерзких откровений. Вы не найдете здесь «глубин и прозрений», но все же получите порцию позитива и честности, которые так необходимы современному зрителю.

Немного о Халисе Богдановой

Халися Богданова — артистка Театра кукол Образцова, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», известная не только на сцене театра, но и в телевизионных проектах. Ее харизма и умение вести вечеринки в театре говорят о многом.

В стоимость билета входит не только стендап, но и дымящийся коктейль-шоу, а также молекулярные напитки, которые создадут уникальную атмосферу вечера в Арт-клубе.

Купить билет на спектакль Кто там за ширмой?

Март
13 марта пятница
18:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 1500 ₽

Фотографии

Кто там за ширмой?

