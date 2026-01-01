Настоящие приключения на сцене театра Алеко в спектакле «Кто спасёт Новый год?»

«Кто спасёт Новый год?» — это увлекательный детский спектакль, в котором Дед Мороз и его верные друзья противостоят злым разбойникам, намеревающимся испортить праздник. Главные герои, Маленькая разбойница и Ворон Карл, делают всё возможное, чтобы предотвратить коварные планы злодеев.

Спектакль организован театром «Алеко», который славится своими яркими музыкальными постановками как для детей, так и для взрослых. Это представление не только радует зрителей живой музыкой, но и предлагает захватывающий сюжет, способный порадовать и детей, и их родителей.

«Кто спасёт Новый год?» — отличная возможность для семейного отдыха, наполненная атмосферой праздника и веселья. Событие будет интересно детям в возрасте от 3 до 11 лет и их родителям, так что не упустите шанс разделить радость с близкими!