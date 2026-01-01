Сказка о любознательности в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на добрую и поучительную сказку «Кто сказал "мяу"?». Этот спектакль расскажет о детской любознательности, о том, как важно быть открытым миру и искать ответы на свои вопросы.

О сюжете

Главный герой — маленький, но очень озорной щенок, который однажды слышит загадочное «мяу». Не зная, кто произнёс этот звук, он отправляется в путешествие, полное удивительных открытий. Щенок встречает петуха, мышку-трусишку, лягушку и других обитателей деревни, задавая каждому свой главный вопрос: «Кто сказал "мяу"?». На пути к разгадке он знакомится с разными животными и открывает для себя огромный, удивительный мир.

Главная идея

Эта сказка — не только увлекательное путешествие щенка, но и рассказ о дружбе и взаимопомощи. В конце концов, тот, кто сказал «мяу», становится настоящим другом щенка, показывая, что искренность и любознательность всегда ведут к хорошим результатам.

Для кого спектакль?

«Кто сказал "мяу"?» — спектакль, идеально подходящий для самых юных зрителей. Постановка создана с любовью и вниманием к деталям, чтобы увлечь и развеселить малышей, а также научить их важным жизненным урокам.