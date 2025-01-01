Кто сказал «дзынь»? Встреча седьмая. Голос

Интерактивный концерт для детей в Зарядье

Ведущая программы – Евгения Чухрова приглашает вас на интерактивный концерт в рамках эксклюзивного цикла «Кто сказал „дзынь“?», который специально разработан для детской программы Зала Зарядье.

В атмосфере живого музыкального общения юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по семействам различных оркестров. С сентября 2025 года по январь 2026 года дети познакомятся с тайнами струнных, духовых, ударных и клавишных инструментов в игровом формате.

Финал цикла — праздник голосов

Завершение данного цикла станет настоящим праздником, где ключевыми инструментами будут наши собственные голоса! На сцене находится рояль, который с радостью встречает своих гостей – нас с вами. Каждый ребенок и взрослый становится не просто слушателем, а активным участником программы.

Музыка голосов

В гостях у рояля академический и джазовый вокал. Будем слушать, как по-разному может звучать человеческий голос, и поймем, что голос – это музыка, которую мы всегда носим с собой.

Программа мероприятия

В программе нас ждут сольные номера от двух вокалисток в различных стилях, музыкальные зарисовки с роялем, распевки в академической и джазовой манере и много совместного пения! Мы вместе сделаем вокальную зарядку, узнаем, как «разбудить» голос, вспомним и споем несколько любимых детских песен, а также создадим настоящий финальный хор из всего зала.

Традиционная финальная песня

В завершение мы торжественно найдём домик для последней ноты «си», а затем споем финальную песню, которая уже стала нашей общей традицией.

Важность голоса

Голос – это первый музыкальный инструмент, которым овладевает каждый человек. Именно через пение мы чувствуем музыку, не нужно ничего знать – достаточно быть собой и не бояться звучать. Это невероятно объединяющая встреча, после которой еще долго звучат смех, аплодисменты и песни.

Рекомендуем эту программу зрителям от 3 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя вне зависимости от возраста.