Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша
Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки
Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки
0+
фолк
Возраст
0+
Билеты от 0₽
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт
Расписание
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
13 декабря
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00
13:00
В ближайшие дни
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
23 августа в 20:30
Everland
от 590 ₽
18+
Вечеринка
Эстрада
Кому за
14 октября в 19:00
Глебовский ДК
от 1500 ₽
18+
Тяжелый рок
Nightwish Tribute Show
23 сентября в 20:30
Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Музыкальные летние фестивали в Москве
Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667