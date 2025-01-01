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Киноафиша Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки

Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

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