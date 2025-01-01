Спектакль Кто ходит в гости по утрам?

Спектакль о Винни-Пухе для всей семьи

Кто первым прибегает на завтрак, встречает гостей и не боится приключений? Конечно же, это Винни-Пух! В спектакле «Кто ходит в гости по утрам?» вас ждут знакомые персонажи и сюжеты, где всегда есть место доброй шутке, дружбе и необычным происшествиям.

Весёлые приключения с друзьями

Вместе с Винни-Пухом и его друзьями зрители окажутся в центре лесных событий: Пятачок вручит Ослику Иа подарок — лопнувший шарик, а в это время в лесу появится «Самый Свирепый Зверь На Свете». Винни-Пух не только поможет Сове найти потерянный хвост Иа, но и угостит упрямого Тигру любимым лакомством.

Спектакль для детей и их родителей

«Кто ходит в гости по утрам?» — это не только весёлая история для детей, но и возможность для взрослых вернуться в детство, встретив любимых героев сказок. Студенты курса профессора В.В. Норенко создают уютную атмосферу лесных приключений, где каждый вспомнит свою любимую детскую историю и погрузится в мир доброй сказки.