Кто хочет стать самим собой?
Киноафиша Кто хочет стать самим собой?

Спектакль Кто хочет стать самим собой?

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о подростках для подростков

«Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга представляет уникальный спектакль, созданный молодыми авторами для подростков. Его цель — наладить диалог на важные темы, затрагивающие сердца и умы молодежи. В «Кто хочет стать самим собой?» обсуждаются такие вопросы, как первая любовь, непонимание взрослыми подростков, выбор профессии, утрата близких и отношения с друзьями.

Формат и содержание

Этот спектакль выполнен в формате ток-шоу и основан на реальных событиях. Это музыкальный «кавардак», который задает множество вопросов, но не предоставляет готовых решений. Основная история вращается вокруг поиска своего пути в жизни и преодоления сложностей внутренней борьбы.

Что подчеркнуть зрителю?

«Кто хочет стать самим собой?» — это не просто спектакль, он предлагает возможность познакомиться с другими подростками, которые находятся в поисках себя. Вместо волшебной инструкции по нахождению призвания, зрители увидят реальные ошибки и опыт, с которым сталкиваются их сверстники.

Приходите, чтобы окунуться в атмосферу откровенного разговора и поделиться своими переживаниями. Этот спектакль — шанс для молодых людей понять, что они не одни в своих вопросах и сомнениях.

Режиссер
Валерия Шарапова
В ролях
Андрей Мишустин
Анастасия Павлова
Иван Писоцкий
