Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кто хочет стать самим собой?
Киноафиша Кто хочет стать самим собой?

Спектакль Кто хочет стать самим собой?

Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый спектакль для подростков от театрального проекта «27» в Воронеже

Театральный проект «27» из Санкт-Петербурга создает уникальные спектакли для подростков, обсуждая важные темы через призму театра. В их новых работах поднимаются вопросы первой любви, непонимания со стороны взрослых, выбора профессии, утраты близких и отношений с друзьями.

Спектакль-театр ток-шоу «Кто хочет стать самим собой?»

В центре внимания нового спектакля находится ток-шоу, основанное на реальных событиях. «Кто хочет стать самим собой?» представляет собой музыкальный кавардак, где зрителям задаются вопросы, но при этом правильных ответов не предоставляется. Это история о том, как подростку найти свой путь и не сломаться под давлением окружающего мира.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль не предлагает волшебной инструкции по поиску своего призвания. Вместо этого он рассказывает о реальных ошибках и испытаниях, с которыми сталкиваются подростки в поисках опоры внутри себя. Это помогает создать более глубокую связь между актерами и зрителями, ведь каждый может узнать себя в героях этой истории.

Зачем это нужно?

«Кто хочет стать самим собой?» — это важный шаг к открытию диалога о подростковых переживаниях и проблемах. Спектакль предлагает возможность не только увидеть сценическое искусство, но и задуматься о своем собственном жизненном пути. Не упустите шанс стать частью этого яркого спектакля!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 октября
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Бог ездит на велосипеде
12+
Драма
Бог ездит на велосипеде
16 сентября в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Алхимики
12+
Комедия
Алхимики
30 сентября в 19:30 Театр «Кот»
от 1500 ₽
Тайные виды на гору Фудзи
18+
Драма
Тайные виды на гору Фудзи
27 сентября в 18:00 Никитинский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше