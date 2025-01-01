Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кто боится Вирджинии Вулф?
Билеты от 2500₽
Киноафиша Кто боится Вирджинии Вулф?

Спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Странности любви в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?»

Московский ТЮЗ в новом сезоне продолжает исследовать сложные аспекты любви. Под режиссурой Ками Гинкаса зрители смогут увидеть постановку, основанную на пьесе Эдварда Олби. Это работа, которая считается одной из лучших пьес XX века.

Награды и признание

Спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» стал номинантом на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в трех категориях:

  • Драма/Спектакль малой формы
  • Драма/работа режиссера
  • Драма/мужская роль

Сюжет и идеи

Спектакль рассказывает о сложных и порой жестоких отношениях между героями Джорджем и Мартой. Режиссер Кама Гинкас вспоминает: «Я познакомился с этой пьесой в студенческие годы и был поражен ее авангардностью. Теперь понимаю, что это одна из лучших пьес, поскольку она охватывает все человеческие эмоции: любовь, ненависть, одиночество и зависимость».

Отношения, изображенные в спектакле, полны эроса и острого юмора. Гинкас подчеркивает, что «пьеса полна острого эротизма и смачных шуток» и содержит социальные элементы, которые, как он считает, делают ее ещё более актуальной.

Актерский состав

На сцене зрителей ждёт выдающаяся игра артистов: Ольги Демидовой, Игоря Гордина, Марии Луговой, Ильи Шляги и Сергея Белова. Их мастерство обещает зрителям сильные и глубокие впечатления, придавая спектаклю дополнительную эмоциональную составляющую.

Литературный контекст

Вирджиния Вулф, о которой идет речь в спектакле, была известным писателем и философом. Ее жизнь была полна страданий: смертей близких, запретных отношений и кризисов. Герои пьесы Олби даже распевают шутливую песенку на мотив сказки о трех поросятах, подчеркивая, что даже в самых трудных ситуациях можно находить юмор.

Не пропустите возможность увидеть одну из самых глубоких и значимых пьес XX века в исполнении талантливого коллектива Московского ТЮЗа!

В ролях
Мария Луговая
Мария Луговая
Илья Шляга
Илья Шляга
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Ольга Демидова
Ольга Демидова

Купить билет на спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

Помощь с билетами
Январь
11 января воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2500 ₽
18 января воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2500 ₽

Фотографии

Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф? Кто боится Вирджинии Вулф?

В ближайшие дни

Зимняя сказка
0+
Детский Детские елки
Зимняя сказка
25 декабря в 15:00 Историко-этнографический театр
от 1200 ₽
Я остаюсь
18+
Драма
Я остаюсь
21 декабря в 19:00 Театр.doc industrial
от 1500 ₽
Чтецкие на Чистых
12+
Творческий вечер Читки пьес
Чтецкие на Чистых
26 декабря в 19:00 Театр «На Чистых»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше