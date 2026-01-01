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ксюшенька
Билеты от 1498₽
Киноафиша ксюшенька

ксюшенька

16+
Возраст 16+
Билеты от 1498₽

О концерте

Ксюшенка приглашает на душевный сольный концерт

Зрителей ожидает тёплая атмосфера и искренняя музыкальная история, которую подарит талантливая исполнительница Ксюшенька. В ходе концерта вы услышите самые лучшие и трогательные композиции, а также несколько новых песен, которые будут представлены публике впервые.

Каждая песня станет маленьким откровением, вобрав в себя нежные мелодии, прозрачное звучание и проникновенный вокал, которые так ценят поклонники Ксюшеньки. Этот сольный концерт обещает стать не только музыкальным событием, но и источником вдохновения для каждого зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, который запомнится не только великолепными исполнениями, но и общей атмосферой доброты и тепла. Приходите и ощутите заряд положительных эмоций вместе с Ксюшенькой!

Купить билет на концерт ксюшенька

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Сентябрь
20 сентября воскресенье
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1498 ₽
В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
20:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 1498 ₽

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