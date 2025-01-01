Ксилофон и колокольчики, или две ночные истории на музыку А. Вивальди.

Музыкальные чудеса для маленьких зрителей от Детской академии Пикколо. Концерт в Доме Кочневой

Дорогие юные театралы! Приглашаем вас на увлекательное музыкальное приключение, где вы узнаете, чем ксилофон отличается от колокольчиков, что такое резонаторы и чем музыкант ударяет по пластинкам обоих инструментов. Этот концерт станет настоящим открытием для ваших ушек!

Волшебные сказки от деда Дрёмы

Фрагменты классических произведений увлекут вас в мир ночных сказок, которые достаёт из своего волшебного мешка дедушка Дрёма. Приготовьтесь к настоящим чудесам, которые ждут вас на сцене!

Информация о спектакле

Премьера этого концерта состоялась в 2013 году в Мариинском театре-2. Художественный руководитель — директор Детской музыкальной академии «Пикколо» Ольга Пикколо, которая является автором сценария, режиссёром и ведущей.

Участники концерта

В этом увлекательном музыкальном действии примут участие:

Алексей Носков — солист оркестра Михайловского театра, лауреат международных конкурсов (ксилофон, колокольчики)

Александр Урманчеев — лауреат международных конкурсов (фортепиано)

Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки и волшебства! Ждем вас на нашем концерте!