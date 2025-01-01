Меню
Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)
Киноафиша Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)

Спектакль Кішкентай ханзаданың оралуы (Возвращение Маленького принца)

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

«Возвращение Маленького принца» в ТЮЗе им. Г. Мусрепова

Спектакль по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Кішкентай ханзаданың оралуы» (Возвращение Маленького принца) приглашает зрителей осмыслить важнейшие вопросы о жизни и смерти, о настоящей ценности любви и дружбы.

В этой постановке наивный и искренний Маленький принц открывает нам глаза на чудеса повседневной жизни. Спектакль создает уникальную атмосферу, где зрители могут заново осмыслить важность человеческих отношений и истинные ценности, которые порой остаются незамеченными в нашем стремительном мире.

Вдохновение и тематические акценты

История Маленького принца полна метафор и добрых уроков, которые актуальны для всех возрастов. Каждый герой спектакля становится носителем своей истории и своих переживаний, подчеркивая уникальность человеческих эмоций и взаимоотношений.

Творческая команда

Спектакль создала талантливая команда, которая не только бережно относилась к оригинальному тексту, но и добавила современные элементы. Это позволяет сделать историю более доступной и понятной для сегодняшних зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и глубокую постановку, которая заставляет задуматься о самых главных вопросах жизни. Ждем вас на спектакле, чтобы вместе открыть для себя новые грани классической истории!

Декабрь
12 декабря пятница
11:00
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽
13 декабря суббота
11:00
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽

