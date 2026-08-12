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Ксения Ельникова и «Близкие Люди»: Jazz&Retro Christmas
Киноафиша Ксения Ельникова и «Близкие Люди»: Jazz&Retro Christmas

Ксения Ельникова и «Близкие Люди»: Jazz&Retro Christmas

16+
Возраст 16+

О концерте

Рождественский джаз в ресторане Michèle

Приглашаем вас на атмосферный вечер, наполненный позитивными эмоциями и теплотой праздника. В этот раз сцена piano-bar станет местом, где сливаются итальянская классика и французские шансонье, создавая неповторимое звучание.

Трепетный голос джаз-дивы Ксении Ельниковой в сопровождении виртуозного джаз-ретро бенда «Близкие люди» подарит зрителям настоящую музыкальную феерию. Зрители смогут насладиться хитами знаковых исполнителей, таких как Ricchi e Poveri, Adriano Celentano, Mina и Rafaella Carra, а также любимыми рождественскими композициями.

Не упустите возможность стать частью этого вечернего праздника, где музыка создаст атмосферу тепла и уюта, характерную для рождественских дней. Подарите себе и своим близким незабываемые мгновения, наслаждаясь великолепными мелодиями и волшебной атмосферой!

Купить билет на концерт Ксения Ельникова и «Близкие Люди»: Jazz&Retro Christmas

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