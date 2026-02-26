Ксения Башмет и Олег Бугаев. Творческий союз - первые 25!

Музыкальный вечер с классикой и новыми звучаниями

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит в себе произведения величайших композиторов и яркие интерпретации современности. Этот вечер станет настоящим праздником классической музыки, где будут представлены как известные сочинения, так и менее распространенные произведения.

Программа концерта

Л. ван Бетховен – Семь вариаций на темы из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» для виолончели и фортепиано

З. Кодай – Сонатина для виолончели и фортепиано

И. Стравинский – «Итальянская сюита» (версия для виолончели и фортепиано)

И.С. Бах – Соната №3 для клавира и виолы да гамба соль минор, BWV 1029

К. Дебюсси – Соната для виолончели и фортепиано ре минор

И. Дунаевский – С. Дрезнин – Фантазия на темы из к/ф «Цирк» для виолончели и фортепиано

Исполнители вечера

Ксения Башмет – фортепиано

Олег Бугаев – виолончель

Этот концерт — отличная возможность насладиться классической музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!