Ксения Башмет и Олег Бугаев. Творческий союз - первые 25!
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с классикой и новыми звучаниями

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит в себе произведения величайших композиторов и яркие интерпретации современности. Этот вечер станет настоящим праздником классической музыки, где будут представлены как известные сочинения, так и менее распространенные произведения.

Программа концерта

  • Л. ван Бетховен – Семь вариаций на темы из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» для виолончели и фортепиано
  • З. Кодай – Сонатина для виолончели и фортепиано
  • И. Стравинский – «Итальянская сюита» (версия для виолончели и фортепиано)
  • И.С. Бах – Соната №3 для клавира и виолы да гамба соль минор, BWV 1029
  • К. Дебюсси – Соната для виолончели и фортепиано ре минор
  • И. Дунаевский – С. Дрезнин – Фантазия на темы из к/ф «Цирк» для виолончели и фортепиано

Исполнители вечера

Ксения Башмет – фортепиано

Олег Бугаев – виолончель

Этот концерт — отличная возможность насладиться классической музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Ксения Башмет и Олег Бугаев. Творческий союз - первые 25!

Февраль
26 февраля четверг
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

