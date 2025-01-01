Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
KSB Muzic
Билеты от 2099₽
Киноафиша KSB Muzic

KSB Muzic

16+
Возраст 16+
Билеты от 2099₽

О концерте/спектакле

KSB MUZIC: Первый сольный тур по России

Хиты, которые взорвали интернет, теперь вживую!

Уже готовьтесь к незабываемому шоу — KSB MUZIC впервые отправляется в большой сольный тур. Группа, ставшая легендой благодаря хитам «Дота 2»«Баратрум»«Вытащу тебя со дна» и другим трекам, теперь выступит в полном составе на сценах всей страны.

Из столиц — в регионы!

Раньше поклонники могли увидеть их только в крупнейших городах, но теперь группа отправляется в тур, охватывающий всю Россию. Это уникальная возможность для фанатов из разных уголков страны увидеть своих кумиров и зарядиться мощной энергией их выступления.

Что ждёт зрителей?

  • Взрывная атмосфера и культовые хиты;
  • Живое исполнение от мастеров сцены;
  • Эксклюзивный концертный сет, который вы не услышите больше нигде.

Не упусти свой шанс! KSB MUZIC готова зажечь в твоём городе. Узнай, когда они приедут, и приходи, чтобы стать частью этого музыкального события года!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 декабря
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
19:00 от 2099 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
19:00 от 1399 ₽
Ростов-на-Дону, 9 сентября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
19:00 от 1400 ₽
Краснодар, 10 сентября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 9 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1299 ₽
Самара, 11 ноября
Метелица-С Самара, Революционная, 146
19:00 от 1599 ₽
Уфа, 12 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
19:00 от 1299 ₽
Пермь, 17 ноября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 1599 ₽
Екатеринбург, 19 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 1299 ₽
Омск, 23 ноября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 1299 ₽
Новосибирск, 24 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1299 ₽
Красноярск, 27 ноября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
19:00 от 1299 ₽

В ближайшие дни

Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
8 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама
16+
Эстрада
Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама
26 октября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
28 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше