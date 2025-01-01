KSB MUZIC: Первый сольный тур по России

Хиты, которые взорвали интернет, теперь вживую!

Уже готовьтесь к незабываемому шоу — KSB MUZIC впервые отправляется в большой сольный тур. Группа, ставшая легендой благодаря хитам «Дота 2», «Баратрум», «Вытащу тебя со дна» и другим трекам, теперь выступит в полном составе на сценах всей страны.

Из столиц — в регионы!

Раньше поклонники могли увидеть их только в крупнейших городах, но теперь группа отправляется в тур, охватывающий всю Россию. Это уникальная возможность для фанатов из разных уголков страны увидеть своих кумиров и зарядиться мощной энергией их выступления.

Что ждёт зрителей?

Взрывная атмосфера и культовые хиты;

Живое исполнение от мастеров сцены;

Эксклюзивный концертный сет, который вы не услышите больше нигде.

Не упусти свой шанс! KSB MUZIC готова зажечь в твоём городе. Узнай, когда они приедут, и приходи, чтобы стать частью этого музыкального события года!