Крысолов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Крысолов

Спектакль Крысолов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Крысолов» в Театре Маяковского

Театр Маяковского представляет спектакль «Крысолов», созданный в рамках Режиссерской лаборатории «Бутусовцы. Русский рассказ XX века». Режиссер Иван Шалаев покажет зрителям эскиз, основанный на произведениях таких мастеров, как Газданов, Платонов, Набоков, Горький, Битов, Андреев и Грин.

О режиссере

Иван Шалаев – выпускник Мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе. Он зарекомендовал себя в театральной среде, поставив спектакль «Буря» по Шекспиру на курсе в ГИТИСе и участвуя в создании дипломной работы «Не от мира сего» по Островскому. Его участие в режиссерских лабораториях в Ульяновском молодежном театре и Казанском театральном училище подтверждает его профессионализм и творческое мастерство.

Талантливый состав исполнителей

В спектакле «Крысолов» задействованы выдающиеся артисты Театра Маяковского. Мамука Патарава исполнит роль Продавца книг, Анастасия Дьячук сыграет Сюзи, Олег Сапиро – Крысолова, Дарья Хорошилова – Крысу, а Варвара Бабошина станет Художницей.

Тематика и атмосфера

Действие спектакля перенесет зрителей в Петроград 1920 года, в мир, перевернутый войной и революцией, кишащий крысятами-оборотнями. История побуждает задуматься о том, как сохранить человечность в условиях жестокой реальности.

Купить билет на спектакль Крысолов

Ноябрь
11 ноября вторник
19:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 1500 ₽

