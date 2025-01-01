Мюзикл «Крысолов» в Упсала-Цирке

Приглашаем вас на уникальный мюзикл, основанный на средневековой легенде о Гамельнском крысолове. Это захватывающее произведение исследует тему взросления и вопросов, которые волнуют каждого из нас. За чьей дудочкой мы идем, и какие мечты и страхи нас сопровождают?

О чем спектакль

«Крысолов» представляет собой честный разговор о потерях, мечтах и взаимопомощи. Личные истории участников проекта «Бардак» переплетаются с мифическим миром детей, ушедших из города за Крысоловом. Спектакль дает возможность взглянуть на известную легенду с разных углов, будь то детский пересказ или поэма Марины Цветаевой.

Музыкальное разнообразие

Одной из главных особенностей спектакля является живое исполнение всех песен. Зрители смогут насладиться разнообразными музыкальными стилями, начиная от хип-хопа и заканчивая dark electro, что сделает каждое представление уникальным.

О проекте «Бардак»

Проект «Бардак» — это сообщество профессиональных артистов и актеров-подростков, в числе которых воспитанники детских домов и приютов. Здесь также выступают молодые взрослые и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Это пространство, где каждый может найти поддержку и реализовать свой творческий потенциал.

Постановочная команда

Режиссер: Дима Крестьянкин

Дима Крестьянкин Помощник режиссера: Катя Молчанова

Катя Молчанова Художник: Шура Мошура

Шура Мошура Видеочел: Саша Марьин

Саша Марьин Свет: Таня Демина

Таня Демина Проекция: Катя Яковлека

Катя Яковлека Педагоги: Тина Тарусина, Никита Виноградов, Ксюша Плюснина

Тина Тарусина, Никита Виноградов, Ксюша Плюснина Хореограф: Вика Еремина

Вика Еремина Технический директор: Игорь Астапенко

Игорь Астапенко Тексты и музыка: участники проекта

Не пропустите возможность увидеть этот запоминающийся спектакль и ощутить его атмосферу на себе!