Спектакль Крысолов

Приглашаем вас на уникальный мюзикл, основанный на средневековой легенде о Гамельнском крысолове. Это захватывающее произведение исследует тему взросления и вопросов, которые волнуют каждого из нас. За чьей дудочкой мы идем, и какие мечты и страхи нас сопровождают?
«Крысолов» представляет собой честный разговор о потерях, мечтах и взаимопомощи. Личные истории участников проекта «Бардак» переплетаются с мифическим миром детей, ушедших из города за Крысоловом. Спектакль дает возможность взглянуть на известную легенду с разных углов, будь то детский пересказ или поэма Марины Цветаевой.
Одной из главных особенностей спектакля является живое исполнение всех песен. Зрители смогут насладиться разнообразными музыкальными стилями, начиная от хип-хопа и заканчивая dark electro, что сделает каждое представление уникальным.
Проект «Бардак» — это сообщество профессиональных артистов и актеров-подростков, в числе которых воспитанники детских домов и приютов. Здесь также выступают молодые взрослые и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Это пространство, где каждый может найти поддержку и реализовать свой творческий потенциал.
Не пропустите возможность увидеть этот запоминающийся спектакль и ощутить его атмосферу на себе!