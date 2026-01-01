Поэзия для самых маленьких

В конце ноября 2011 года на сцене театра состоялась премьера спектакля «Крыша ехала домой» по стихам Юнны Мориц. Эта талантливая поэтесса, известная своими смешными и мудрыми стихами, стала популярной благодаря песенкам Татьяны и Сергея Никитиных. Кто не знает знаменитую строчку: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей»!

Первый театральный опыт

Спектакль «Крыша ехала домой» предназначен для самых маленьких зрителей – детей от 3-х лет. Это может стать первым театральным опытом для малышей. В начале спектакля актёры в игровой форме расскажут детям о том, как устроен театр. В ходе представления они сыграют несколько коротких стихотворных историй, в которых будут участвовать не только люди, но и куклы.

Музыка и поэзия

В спектакле обязательно прозвучат песни, ведь поэзия без музыки не бывает! Это создаст волшебную атмосферу и сделает представление ещё более увлекательным для юной аудитории.

Награды и признание

Спектакль «Крыша ехала домой» был высоко оценён на различных фестивалях. На фестивале «Театры Санкт-Петербурга - детям» в 2012 году он получил дипломы в трёх номинациях: лучший спектакль, лучшая режиссура и лучшая роль. Также на VI Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» спектакль был награждён дипломом за новаторское решение спектакля для детей.

В ноябре 2012 года проект стал обладателем Специального приза Экспертных советов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за создание игровой поэтической атмосферы.