Крылья
Киноафиша Крылья

Спектакль Крылья

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Антона Захарьина «Крылья» на сцене ДК Выборгский

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Крылья», который исполнит талантливый актер Антон Захарьин. Эта постановка, завоевавшая первое место на XI театральном фестивале «Монокль» в 2017 году, представляет собой актуальную фантазию в русском стиле, основанную на стихах известных поэтов: Дмитрия Кедрина, Роберта Рождественского и Светланы Свирко.

Тематика и содержание

«Крылья» — это история о тех, кто не боится мечтать. Спектакль посвящен людям-творцам, созидателям, которые всей душой отдаются своему делу. Главная идея заключается в том, что крылья за спиной — это символ мечты и стремления к высотам. Эти крылья представляют собой шаг в небо, шаг к исполнению своего предназначения. Это тот шаг, за который можно отдать все.

Интересные факты

  • Спектакль «Крылья» был высоко оценен зрителями и критиками на фестивале «Монокль», который славится поддержкой инновационных театральных проектов.
  • Антон Захарьин — не только актер, но и драматург, что позволяет ему глубже понимать и передавать эмоциональную составляющую своих ролей.
  • Стихи, на которых основан спектакль, были выбраны не случайно: они отражают внутренний мир и переживания каждого творца.

Не упустите возможность увидеть эту вдохновляющую постановку, которая заставляет задуматься о месте мечты в нашей жизни. «Крылья» — это не просто спектакль, это призыв следовать своим желаниям и верить в себя!

Режиссер
Светлана Свирко
В ролях
Антон Захарьин

Фотографии

