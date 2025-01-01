Моноспектакль Антона Захарьина «Крылья» на сцене ДК Выборгский

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Крылья», который исполнит талантливый актер Антон Захарьин. Эта постановка, завоевавшая первое место на XI театральном фестивале «Монокль» в 2017 году, представляет собой актуальную фантазию в русском стиле, основанную на стихах известных поэтов: Дмитрия Кедрина, Роберта Рождественского и Светланы Свирко.

Тематика и содержание

«Крылья» — это история о тех, кто не боится мечтать. Спектакль посвящен людям-творцам, созидателям, которые всей душой отдаются своему делу. Главная идея заключается в том, что крылья за спиной — это символ мечты и стремления к высотам. Эти крылья представляют собой шаг в небо, шаг к исполнению своего предназначения. Это тот шаг, за который можно отдать все.

Интересные факты

Спектакль «Крылья» был высоко оценен зрителями и критиками на фестивале «Монокль», который славится поддержкой инновационных театральных проектов.

Антон Захарьин — не только актер, но и драматург, что позволяет ему глубже понимать и передавать эмоциональную составляющую своих ролей.

Стихи, на которых основан спектакль, были выбраны не случайно: они отражают внутренний мир и переживания каждого творца.

Не упустите возможность увидеть эту вдохновляющую постановку, которая заставляет задуматься о месте мечты в нашей жизни. «Крылья» — это не просто спектакль, это призыв следовать своим желаниям и верить в себя!