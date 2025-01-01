Меню
Крылья. Время любить
Киноафиша Крылья. Время любить

Спектакль Крылья. Время любить

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Александра Тихомирова, Евгений Хохлов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера балета «Крылья. Время любить» в Самарском театре оперы и балета

На заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла. Этот загадочный сюжет станет основой нового спектакля.

О спектакле

«КРЫЛЬЯ. ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» — это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В.А. Заренкова «Орлы и Люди». В спектакле переплетаются судьбы двух пар — людей и птиц, что позволяет зрителю задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.

Творческая команда

  • Либретто: Вячеслав Заренков и Александра Тихомирова по мотивам произведения Вячеслава Заренкова «Орлы и Люди»
  • Композитор: Михаил Крылов
  • Музыкальная редакция и аранжировка: Олег Ходоско, лауреат Государственной премии Республики Беларусь
  • Хореограф и балетмейстер-постановщик: Александра Тихомирова, обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной премии РБ
  • Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: Евгений Хохлов, лауреат международного конкурса
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России
  • Художник по свету: Ирина Вторникова, заслуженный работник культуры России
  • Дирижер: Алишер Бабаев

Не упустите возможность

Спектакль «КРЫЛЬЯ. ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» обещает быть не только визуально впечатляющим, но и глубоким по содержанию. Не упустите возможность увидеть эту уникальную хореографическую притчу на сцене.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Самара, 26 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
12:00 от 300 ₽ 18:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

