На заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла. Этот загадочный сюжет станет основой нового спектакля.
«КРЫЛЬЯ. ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» — это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В.А. Заренкова «Орлы и Люди». В спектакле переплетаются судьбы двух пар — людей и птиц, что позволяет зрителю задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.
Спектакль «КРЫЛЬЯ. ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» обещает быть не только визуально впечатляющим, но и глубоким по содержанию. Не упустите возможность увидеть эту уникальную хореографическую притчу на сцене.