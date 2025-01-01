Меню
Крыли
Билеты от 1700₽
Киноафиша Крыли

Крыли

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт КРЫЛИ в Москве

КРЫЛИ — один из ярких голосов новой российской нео-поп-сцены. Она сочетает дерзость, тонкость, танцевальную энергию и личную глубину в каждом треке, что делает её музыку по-настоящему уникальной.

После успешных релизов «Селфлав» и «BOLT», которые сумели собрать более 5 миллионов прослушиваний, артистка стабильно находится в топах стриминговых сервисов. Каждый день её музыку слушают более 200 000 человек, что подтверждает огромную популярность и актуальность её творчества.

Что ожидать от концерта

На концерте тебя ждут любимые треки, а также визуально и музыкально выверенное шоу. Каждый элемент, от вокала до костюма, работает на создание единого художественного образа, что делает выступление поистине запоминающимся.

Не упусти шанс услышать живьем новый голос времени. Эта осень будет наполнена битами, светом и текстами, которые остаются с тобой надолго. Приходи и стань частью этого незабываемого музыкального опыта!

Купить билет на концерт Крыли

Ноябрь
14 ноября пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1700 ₽
В других городах
Ноябрь
22 ноября суббота
20:00
Ibiza Санкт-Петербург, Садовая, 12
от 1500 ₽

