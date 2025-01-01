Если ты мечтаешь построить настоящую модель ракеты и запустить её в небо, наш клуб — идеальное место для тебя! В рамках программы обучения ты узнаешь о принципах реактивного движения, конструкции ракет и секретах их устойчивости в полёте.
Также у тебя будет возможность участвовать в Ракетостроительном чемпионате "Реактивное движение" вместе со своей командой и моделью ракеты! Присоединяйся к нам и сделай свой первый шаг в мир аэрокосмической инженерии!
*В течение учебного года при наличии свободных мест группа может пополняться новыми участниками.
Возраст участников: от 10 лет
Занятия: 2 раза в неделю по 1,5 часа с сентября по май. Стоимость составляет 300 рублей за занятие.
Руководитель группы: Уханова Софья Андреевна