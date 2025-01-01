Меню
Кружок «Реактивное движение»
Киноафиша Кружок «Реактивное движение»

Кружок «Реактивное движение»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ракетомодельный клуб "Реактивное движение" в Волгоградском Планетарии

Если ты мечтаешь построить настоящую модель ракеты и запустить её в небо, наш клуб — идеальное место для тебя! В рамках программы обучения ты узнаешь о принципах реактивного движения, конструкции ракет и секретах их устойчивости в полёте.

Чем мы будем заниматься:

  • Изучение принципов полёта и законов физики;
  • Знакомство с конструкцией и типами ракет;
  • Сборка собственной модели из безопасных материалов;
  • Проведение испытаний и анализ полёта;
  • Работа в команде, как настоящие инженеры.

Также у тебя будет возможность участвовать в Ракетостроительном чемпионате "Реактивное движение" вместе со своей командой и моделью ракеты! Присоединяйся к нам и сделай свой первый шаг в мир аэрокосмической инженерии!

*В течение учебного года при наличии свободных мест группа может пополняться новыми участниками.

Возраст участников: от 10 лет

Занятия: 2 раза в неделю по 1,5 часа с сентября по май. Стоимость составляет 300 рублей за занятие.

Руководитель группы: Уханова Софья Андреевна

Расписание

