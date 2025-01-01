Кружевная сказка: волшебное путешествие трех царевен

В прекрасном и богатом Кружевном царстве живут три сестры-царевны: Льдинка, Снежинка и Капелька. Эти искусные рукодельницы создают чудеса из кружева, украшая все вокруг на радость своим родителям – царю Морозу и царевне Зимушке-зиме.

В этом волшебном царстве царит белоснежная чистота, кружевная красота и сказочный порядок. Но тёмные силы, олицетворяемые Завистью-завидущей и её помощником Обидычем, решили нарушить идиллию: они намерены рассорить сестричек и забрать Кружевное царство себе.

Злодеи успешно поссорили сестёр между собой, что стало большой трагедией, ведь раньше они никогда не конфликтавали. И вот, от обиды разбежались они в разные стороны, оставив царя Мороза в поисках дочек, а Зимушку-Зиму в одиночестве. Царство начало терять свою былую красоту и роскошь.

Поняв, что без помощников не обойтись, Зимушка-Зима принимает решение позвать на помощь загадочных друзей. Кто же они, и смогут ли они вернуть гармонию в Кружевное царство, узнаем из спектакля «Кружевная сказка».

Каждая из сестёр не только найдет своего суженого, но и осознает, что самое главное в жизни – это любимая семья, родная земля и стремление поддерживать друг друга. Главное — быть вместе, беречь и помогать, и тогда всё будет хорошо.

Творческая команда

Идея: Мария Маковецкая

Автор пьесы и постановка: Татьяна Лукьянчикова

Режиссер: Юрий Чулков

Художник-сценограф и художник по костюмам: Наталья Чеканова

Стихи: Александр Грицан

Композиторы: Степан Николаев, Александра Петрова, Владимир Салагуб

Хореограф: Павел Шемерей

Артисты спектакля

В постановке участвуют артисты Санкт-Петербургских театров: ЛДМ, Ленсовета, Зазеркалье, Алеко. Среди них: Наталья Андронова, Елизавета Быкова, Мария Дуденова, Татьяна Лукьянчикова, Мария Рязанцева, Иван Еремин, Дмитрий Лютов, Константин Симонов, Владислав Гетце, Павел Шемерей и другие.

Информация о проекте

«Кружевная сказка» является независимым театральным проектом, организованным Продюсерским центром КонАрт.